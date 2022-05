L'alunna di terza Marina Sabato della 3O dell'Ic Zumbini si è messa in grande evidenza in occasione delle Olimpiadi Problem solving che si sono tenute nei giorni scorsi. L'allieva del Comprensivo diretta dalla dirigente scolastica Marietta Iusi ha risolto 8 problemi in 90 minuti totalizzando il punteggio di 100/100 (in appena 80 minuti) e si è classificata prima su trentasei partecipanti da tutta Italia.

