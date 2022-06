Unical-Bicocca, accordo alla presenza del ministro Messa

Martedì prossimo, il ministro dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa sarà all’Unical per la firma dell’importante accordo di collaborazione tra l’Università della Calabria e l’ateneo di Milano – Bicocca per la realizzazione di progetti nell’ambito dell’applicazione delle radiazioni X alla scienza e tecnologia dei materiali, all’indagine biomedica e dei beni culturali.

È questo l’oggetto della convenzione che sarà sottoscritta dai rettori dei due atenei, Nicola Leone e Giovanna Iannantuoni, e che prevede la condivisione delle attività istituzionali del docente Alberto Bravin, che porterà all’Unical l’esperienza ventennale acquisita al sincrotrone Europeo di Grenoble (ESRF) in Francia.

Lo scienziato, oggi professore ordinario del dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini” di Milano-Bicocca, svolgerà parte della sua attività di didattica e di ricerca all'Unical, al fine di promuovere lo scambio delle conoscenze e delle esperienze e la razionalizzazione e valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due istituzioni.

L’accordo tra Unical e Milano-Bicocca è stato salutato con particolare interesse anche dal ministro dell’Università e della ricerca, Messa che per l’occasione arriverà a Rende e visiterà l’infrastruttura che ospiterà l’attività di ricerca. Si tratta del laboratorio Star (Southern Europe Thomson Back-Scattering Source for Applied Research) presso il quale il professor Bravin sarà impegnato insieme ai colleghi del dipartimento di Fisica dell’Unical.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata