Incontro promosso da Ande Cosenza: il biblista Romano Penna riflette sulla responsabilità cristiana nella vita di oggi

A tre anni, ormai, dagli eventi che hanno sconvolto le nostre esistenze e cambiato il nostro futuro, la sezione di Cosenza dell’A.N.D.E. (Associazione Nazionale Donne Elettrici) promuove nel pomeriggio di domani, venerdì 17 giugno, un incontro col noto biblista Romano Penna, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Francesco di Sales”, l’UCIIM sez. di Cosenza e l’Ass.“Felice Mastroianni” di Lamezia T.

L’incontro, dal titolo “La responsabilità cristiana nella vita di oggi”, intende offrire risposte alle problematiche che affliggono i nostri tempi riprendendo gli antichi scritti cristiani. La questione verrà affrontata in una interessante conversazione con Romano Penna, professore emerito della Pontificia Università Lateranense, condotta da Domenico Marino, giornalista della testata nazionale Avvenire. I lavori inizieranno alle ore 17,00 con i saluti della direttrice dell’Istituto “S. Francesco di Sales” di Rende suor Raffaella Roberti, della presidente UCIIM Cosenza Rosita Paradiso, del presidente dell’Associazione “Felice Mastroianni” Umberto Caruso e della Presidente ANDE Cosenza Giovanna Giulia Bergantin.

I dettagli sull'incontro

L’appuntamento è non solo un’importante momento di riflessione, ma anche occasione per presentare il programma e gli obiettivi della nuova sezione dell’ANDE Cosenza.

L’Associazione Nazionale Donne Elettrici - ANDE è una Organizzazione di volontariato, politica, apartitica, fondata nel 1946 da Carlotta Orlando, figlia di Vittorio Emanuele Orlando, Presidente del Consiglio dal 1917 al 1919. L’Associazione, attenta alla parità di genere, è presente in tutte le regioni Italiane, con ben 35 Sezioni e un notevole patrimonio complessivo di socie.

È impegnata a favorire il dialogo con le forze politiche per affrontare le tematiche fondamentali che coinvolgono la polis, legate alla qualità della vita ed alla giustizia sociale per la valorizzazione della persona in un contesto di civile convivenza. La presidente Nazionale dell’ANDE è la calabrese Marisa Fagà.

© Riproduzione riservata