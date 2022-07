Morto a 66 anni Franco Dionesalvi, Cosenza perde il suo poeta

E' scomparso all'età di 66 anni Franco Dionesalvi, il poeta di Cosenza è morto a Milano dove si era trasferito da tempo. Figlio di professore e fratello dell'attivista Claudio, dopo l'esperienza fiorentina rientrò nella sua città per dedicarsi, tra l'altro, al giornalismo e alla politica. È lui l’ideatore del Festival delle Invasioni, la kermesse che ha portato in Calabria artisti del calibro di Patty Smith e Lou Reed.

La vita di Dionesalvi, tra arte e opere

Si laurea presso la facoltà di Giurisprudenza dell'università degli Studi di Firenze con una tesi in Filosofia del Diritto su "Il concetto di sanzione". Dal 1980 al 1987 è redattore della rivista di poesia "Inonija", collaborando con altre riviste del settore fra cui Alfabeta.

Le sue poesie e i suoi saggi critici sono stati pubblicati su diverse riviste letterarie fra cui, oltre ad “Alfabeta”, “Quasi”, “Incognita”, “Via lattea”, “Poiesis”, "OU", "Hotamitaniu".

Successivamente si è occupato di politiche culturali creando il Festival delle Invasioni, e poi ideando per la città di Cosenza la Casa delle Culture e per Rende il Museo del Presente. Questo lavoro è confluito nella redazione della tesi di dottorato di ricerca, presso l'Università degli Studi della Calabria, dal titolo Diritto alla cultura e politiche culturali, poi edita da Coessenza nel 2008.

Ha scritto alcuni testi teatrali messi in scena dal Centro RAT-Teatro dell'Acquario Archiviato il 26 giugno 2017 in Internet Archive, fra cui: "Ricostruzione di un delitto", "E la terra graffiò la luna", " Cani randagi", "Non seppellitemi vivo".

Dal 2006 al 2016 ha curato per il Quotidiano del Sud un elzeviro quotidiano dal titolo Sombrero.

Ha aderito al movimento letterario del "Realismo terminale", fondato da Guido Oldani. Il 21 marzo 2017 l'editore Mursia ha pubblicato l'antologia "Luci di posizione", a cura di Giuseppe Langella, che raccoglie i testi dei poeti di questo movimento nonché il suo manifesto.

È stato capo-redattore del semestrale di poesia Capoverso.

Raccolte poetiche

Via delle nuvole Heliodor, Varsavia, 2006

Heliodor, Varsavia, 2006 The valley of thought Gradiva Publications, New York, 2016

Gradiva Publications, New York, 2016 Black Out in Luci di posizione - Poesie per il nuovo millennio, Ugo Mursia Editore, Milano, 2017

in Luci di posizione - Poesie per il nuovo millennio, Ugo Mursia Editore, Milano, 2017 Base centrale Arcipelago Itaca Edizioni,Osimo, 2020

Narrativa

La maledizione della conoscenza Piero Manni, Lecce, 1999

Piero Manni, Lecce, 1999 Libro della morte e delle cento vite Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004

Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004 L'ultimo libro di carta Sensibili alle foglie, Roma, 2020

