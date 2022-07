Aieta, al via la Summer school dedicata a David Sassoli

Inizia, oggi nel Palazzo Rinascimentale di Aieta, la summer school “Giornate d’Europa”, che da oltre dieci anni è un punto di riferimento per gli studi europei in Italia.

Nata nel 2011 su iniziativa del giornalista Gennaro Cosentino, e organizzata dall’associazione culturale “Centro Rinascimento”, “Giornate d’Europa” si configura come un laboratorio di pensiero volto a far crescere la coscienza e la cultura europeiste, e a favorire l’integrazione tra Europa e Mediterraneo, Europa e regioni. Privilegiare la conoscenza per irrobustire la consapevolezza dei giovani cittadini europei. Il tema dell’edizione 2022, dedicata a David Sassoli, è “Europa, da sogno a necessità”. La Summer school si svolge ad Aieta da oggi fino a sabato 30, i corsisti ripartiranno domenica 31. È aperta a giovani europei (studenti universitari, laureati), ma anche a gruppi di studenti provenienti da tutto il mondo, selezionati dagli uffici Relazioni Internazionali delle università. È inoltre prevista la partecipazione di ragazzi delle superiori, selezionati dalle Consulte studentesche.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata