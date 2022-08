Agente ucciso 40 anni fa, Paola commemora Antonio Bandiera

Si sono tenute stamattina nella cappella del Commissariato di Polizia di Stato di Paola le commemorazioni dell’agente Antonio Bandiera. L’iniziativa si è svolta alla presenza del dirigente Giuseppe Zanfini, del sindaco di Paola, Giovanni Politano, della famiglia, degli agenti del locale commissariato e di don Ernesto Piraino che ha anche benedetto la lapide posta all’ingresso. Bandiera era originario di Sangineto e venne ucciso assieme al collega Mario De Marco sul lungomare di Salerno. Il 26 agosto 1982 un gruppo di quindici terroristi delle Brigate Rosse assaltò due autocarri dell’Esercito per impossessarsi delle armi dei militari. Gli agenti Bandiera e De Marco, componenti di una Volante della Questura, intervennero. I brigatisti aprirono il fuoco sparando all’impazzata uccidendo l’agente Bandiera e ferendo mortalmente l’agente De Marco (deceduto poi tre giorni dopo). Otto persone, tra civili e militari vennero gravemente feriti ed un giovane caporale dell’Esercito morì nei giorni successivi per le ferite subite. Gli assassini vennero catturati nelle settimane successive e condannati per la strage.

