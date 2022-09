San Lucido accoglie la scrittrice Catena Fiorello Galeano

Nella splendida scenografia della piazzetta delle “Nostre stelle” nel centro storico di San Lucido si è tenuta ieri sera la presentazione dell’ultimo libro di Catena Fiorello Galeano. A fare gli onori di casa il sindaco Cosimo De Tommaso con a fianco l’assessore al turismo Floriana Chiappetta.

L’autrice con “I cannoli di Marites” (Giunti editore) è così tornata a raccontarci delle cinque signore di Monte Pepe alle prese con la loro attività gastronomica, diventata popolare e apprezzata in tutta la Sicilia e anche oltre lo Stretto. L’incontro con una famosa giornalista americana, capitata per caso in paese due anni prima, è stata la scintilla che ha fatto partire tutto. Il “Regno degli arancini” ha ormai una clientela numerosa e affezionata. Nel secondo volume troviamo Le Signore di Monte Pepe alle prese con disavventura, che le vedrà tenere testa con tenacia e un pizzico di coraggio a una banda criminale intenzionata a chiedere il pizzo. Tra rocambolesche situazioni, queste coraggiosi donne continuano a sognare di rendere il borgo di Monte Pepe, sperduto tra le montagne siciliane, sempre più bello e attraente. Ed è proprio nella bellezza che ognuna di loro ha scommesso parte del futuro. Anche gli amori diventano protagonisti della scena: tra gelosie e segreti impossibili da nascondere, vedremo relazioni concludersi e altre nascere inaspettatamente. Su tutto regna sovrana la poesia, senza la quale ogni esperienza sarebbe meno significativa: da Pasolini a Ungaretti, da Saba ad Arminio, compresi i piccoli componimenti di Nunziatina. Nel romanzo arriva un nuovo personaggio, desideroso di farsi conoscere dai lettori. Perché poi chi l’ha detto che i cannoli sanno prepararli solo i siciliani? Marites ve ne darà prova.

La serata di San Lucido oltre che dalla presentazione del libro è stata allietata anche da piccoli intramezzi musicali. Al termine dell’iniziativa l’autrice si è intrattenuta a lungo con il pubblico.

