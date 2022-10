Cosenza, il binomio vino-arte è vincente: “due giorni” eno... culturale al Castello svevo

Svevo srl, in collaborazione con il consorzio Terre di Cosenza, organizza WineArt Festival- Quarta Edizione, un evento finalizzato alla valorizzazione del patrimonio enologico della provincia di Cosenza contaminato da diverse espressioni artistiche contemporanee del territorio. Il binomio vino-arte come proposta per la promozione delle produzioni locali, secondo un principio di prossimità e sostenibilità a Km 0: le migliori cantine vinicole del territorio avranno occasione di mostrare i loro prodotti di eccellenza ai visitatori. Nel contempo, verranno messi in luce talenti calabresi provenienti dal mondo dell’arte, della musica, della moda potendo godere di un palcoscenico d’elezione come il Castello Svevo di Cosenza e di un bacino di utenti potenzialmente molto ampio, considerato il successo delle precedenti edizioni.

L’evento, programmato per venerdì 21 e sabato 22 ottobre a partire dalle ore 20, si articolerà in diverse attività: gli ospiti potranno assistere a performance d’arte, show cooking e percorsi sensoriali, nelle antiche architetture del Castello Svevo. Interverranno esperti del settore vinicolo, produttori e sommelier qualificati che accompagneranno i partecipanti nelle degustazioni guidate e negli incontri tematici. Verranno infine predisposti momenti di intrattenimento, con spettacoli e performance musicali.

PROGRAMMA

Venerdì 21 ottobre

Start alle 20:00: Musica, Arte e Moda

20:30 – Top Wine Experience (Sala Militare)

21:00 – Performance di danza a cura di Emy Vaccari e della compagnia “About Tarantella”

21:30 – Concerto dei Ricci di Mare

22:00 – Wine&Games (Sala Militare)

22:30 – Performance artistica a cura di Ovo officina Visuale e Giuseppe Cupelli Made In Italy (Sala del Trono)

23:00 – Dj set con Vincenzo Nac, Luigi D’Alife e Fio Marino

Sabato 22 ottobre

Start alle 20:00: Musica, Arte e Moda

20:30 – Top Wine Experience (Sala Militare)

21:00 – Live Set del violinista Antonio de Paoli

21:30 – Concerto di Nostres Band

22:00 – Wine&Games (Sala Militare)

22:30 – Performance artistica a cura di Ovo officina Visuale e Giuseppe Cupelli Made In Italy (Sala del Trono)

23:00 – Dj set con Franco Sicilano, Kerò, Fio Marino

Dalle ore 20:00 – Food Experience a cura di Maccaroni Chef Academy (Giardino)

Dalle ore 22:00 – AstroWine, osservatorio astronomico a cura del Gruppo Astrofili Menkalinan (Terrazzo)

© Riproduzione riservata