Il commissario Mascherpa da Cosenza... è diventato una star mondiale

Una scommessa vinta. Quando il fumettista e autore cosentino Luca Scornaienchi immaginò il “commissario Mascherpa” mai avrebbe pensato di poter ottenere un così grande successo e una consacrazione non solo nazionale ma addirittura internazionale.

Già, perché Mascherpa - il funzionario di polizia nato dalla matita di Scornaienchi e adottato dal periodico “Polizia Moderna” - è diventato una star mondiale. A New Delhi, in India, durante la novantesima assemblea generale dell’Interpol, il vice capo della Polizia Vittorio Rizzi ha presentato ai 195 rappresentanti dei Paesi aderenti, “Big Game”, un’edizione speciale in lingua inglese delle avventure del Commissario Mascherpa. L’albo racconta la cattura di tre latitanti della 'ndrangheta ispirandosi a fatti realmente accaduti. Le tre storie sceneggiate appunto da Luca Scornaienchi e dalla redazione di Polizia Moderna, sono state disegnate ognuna da un famoso illustratore italiano: Daniele Bigliardo, Luigi Siniscalchi e Alessandro Nespolino. Il volume contiene, peraltro, le prefazioni del capo della Polizia Lamberto Giannini e del segretario generale di Interpol Jurgen Stock.

Ma che ci fa Mascherpa dall’altra parte del pianeta? Il volume illustrato è stato voluto e creato per valorizzare con un linguaggio nuovo e coinvolgente, il progetto “I-can” (Interpol cooperation against 'Ndrangheta), un progetto interforze alla cui guida c’è il Dipartimento italiano della pubblica sicurezza e che coinvolge 14 Paesi.

