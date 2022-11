Acri, pornostar Malena si racconta in un libro autobiografico

«Finalmente siamo tornati ad organizzare eventi dal vivo. Dopo Barillari, premiamo Malena e soprattutto facciamo conoscere Acri anche a lei che è tra gli obiettivi e mission delle mie iniziative». Con queste parole, il giovane promoter cinematografico Mattia Scaramuzzo ha presentato all’Agi un incontro culturale che si inserisce negli appuntamenti della terza stagione di Cine book food, evento collaterale del festival Cineincontriamoci che si svolge da molti anni ad Acri, nel Cosentino. Questo secondo appuntamento vede protagonista una dei personaggi più indiscussi degli ultimi anni, Malena, attrice di film a luci rosse.

Partita dalla sua Puglia, l’attrice ha iniziato la sua carriera in politica nel Partito Democratico, per poi passare al mondo televisivo (Isola dei famosi, Pupa e secchione, Pomeriggio cinque) alla conquista del mondo hard, dopo essere stata scoperta da Rocco Siffredi. Durante il lockdown ha deciso di raccontarsi in questa sua biografia dal titolo «pura» per narrare e far conoscere tanti aspetti e tante sfaccettature della sua vita privata in modo semplice e «puro». Durante la serata il maestro orafo Domenico Tordo consegnerà il premio «Calabria nel cuore» all’autrice, considerato il forte legame che continua a mantenere con la nostra regione. L’evento è gratuito.

«Ringrazio - ha detto Scaramuzzo - l’orafo Tordo che per ogni artista realizza un premio ad Hoc che rappresenti e manifesti il legame degli autori con la nostra amata Calabria».

