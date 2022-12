Unical, premio prestigioso per professor Franco Rubino

Nella suggestiva cornice della Sala della Ragione del Palazzo Papale di Anagni, il professor Franco Ernesto Rubino, ordinario di economia aziendale, presso il dipartimento di scienze aziendali dell’Università degli Studi della Calabria, ha ricevuto ieri, il Premio Nazionale “Bonifacio VIII” Città di Anagni 2022 - XX edizione. Il Premio Bonifacio VIII, nato in occasione del settimo centenario dello “schiaffo” e della morte del pontefice Benedetto Cajetani (1303 – 2003), è un evento dedicato al Pontefice che nel 1300 celebrò il primo Anno Santo della storia. Con la creazione del primo Giubileo della storia della Cristianità, Papa Bonifacio, ha consegnato all’umanità un’importante occasione di riflessione spirituale e di perdono. È un conferimento unico nel suo genere perché tiene in considerazione la perdonanza bonifaciana e l’attuale periodo che stiamo vivendo, dove la Pace, in alcuni punti del mondo, è ancora un’utopia. La cerimonia di consegna, presieduta dal rettore presidente, il commendator Sante De Angelis, si è svolta alla presenza, tra gli altri, del senato accademico, del presidente sua eccellenza monsignor Enrico dal Covolo, vescovo titolare di Eraclea, rettore magnifico em. della Pontificia Università Lateranense, assessore del Pontificio comitato di scienze storiche, e dei membri del comitato scientifico, oltre ad autorità civili, religiose, politiche e militari. Franco Rubino è professore ordinario di economia aziendale presso il Discag dell’Università della Calabria. Laureato con lode in scienze economiche e sociali, sempre presso l’Università della Calabria, ha conseguito il diploma di specializzazione in economia dello sviluppo e il titolo di dottore di ricerca in economia Politica. Già preside della facoltà di economia dell’Università della Calabria (2007-2012), già direttore del dipartimento di scienze aziendali e giuridiche (2012-2018) e membro del senato accademico del medesimo ateneo calabrese (2007-2016), è oggi presidente del corso di laurea in economia aziendale e management, nonché' presidente della scuola di alta formazione degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Calabria e Basilicata e giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Cosenza. È autore di numerose pubblicazioni con case editrici e riviste di rilievo nazionale e internazionale.

