L’Unical inorgoglita dal successo del progetto finanziato dall’Ue

La filosofia antica trionfa in Europa. È un successo per l’Università della Calabria e per la cultura classica di cui il nostro Paese è profondamente intriso. Già, perché un progetto presentato dal professore associato Christian Vassallo, del dipartimento di Culture, Educazione e Società - Area Umanistica, ha vinto il primo Consolidator Grant finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (Erc).

La proposta di ricerca presentata dal professor Vassallo su autori e testi di Ercolano sullo Stoicismo delle origini con approfondimenti sulla logica, ha ottenuto il finanziamento massimo previsto per ogni Consolidator Grant, ovvero 2.000.000 di euro per 60 mesi. Sono stati solo 21 i progetti selezionati che saranno realizzati in Italia: dieci nel campo delle Scienze sociali e umanistiche, sette in Scienze fisiche e ingegneria e quattro nelle life science. Il progetto del docente Unical è uno dei dieci nel settore Scienze sociali e umanistiche, ed è l’unico del Centro Sud Italia.

Ma cosa sono gli Erc Consolidator Grants? Finanziamenti pensati per supportare ricercatori eccellenti. I 657 milioni complessivamente distribuiti in Europa, aiuteranno gli scienziati con alle spalle un dottorato e dai sette ai dodici anni di esperienza, a perseguire le loro linee di ricerca più promettenti.

Ma chi è Christian Vassallo? Il professore associato dell’Unical ha studiato lettere classiche all'Università di Napoli “Federico II”, dove ha poi conseguito il dottorato di ricerca in filosofia antica. Dopo diversi soggiorni di ricerca in Germania e corsi avanzati di papirologia e paleografia in Italia e all'estero, è stato impegnato nelle università americane e nell’Istituto per il Lessico Europeo e la Storia delle Idee del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma.

