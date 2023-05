Paola, Giorgio Sganga presenta “Una storia italiana. L’esempio dei commercialisti”

Martedì alle ore 17 presso il complesso del Sant’Agostino si terrà la presentazione del libro di Giorgio Sganga dal titolo “Una storia italiana. L’esempio dei Commercialisti. Il coraggio dell’unità". Si tratta di una rilettura a posteriori degli eventi più rilevanti che hanno caratterizzato la storia della Categoria dei Commercialisti negli ultimi 30 anni e di cui l’autore è stato co-protagonista. Lo spirito del libro è quello di rintracciare, nella storia dei Commercialisti, l’esempio di una delle tante storie italiane in cui è possibile cogliere spunti preziosi da emulare, ma anche insidiose criticità da evitare per costruire al meglio il futuro di una Categoria e, più in generale, dell’intera società. Si tratta, pertanto, di un libro diretto non ai soli addetti ai lavori, ma a quanti ritengono che non solo la Storia, ma anche le piccole storie possano costituire preziose fonti di conoscenza di cui fare tesoro. Alla presentazione del libro interverranno il direttore di Fiscal Focus

Antonio Gigliotti e il giornalista Francesco Kostner e saranno presenti il sindaco Giovanni Politano e la Consigliera della Regione Calabria Sabrina Mannarino.

© Riproduzione riservata