Il Rotary Club Cosenza Nord racconta l'importanza della forza interiore e della resilienza

Una serata di ispirazione e solidarietà si è svolta grazie all'iniziativa del Rotary Club Cosenza Nord, che ha organizzato un evento emozionante per presentare il libro "Cosi come sono" della autrice Felicita Cinnante.

L'evento è stato aperto del presidente Alfredo Sguglio, che ha intervistato l'autrice con una serie di domande mirate a cogliere la natura e l'essenza del libro.

Il pubblico ha avuto l'opportunità di conoscere meglio Felicita Cinnante, una donna con una voglia inesauribile di affrontare le avversità e vivere una vita piena.

Il libro "Così come sono" è un riflesso della determinazione e dell'atteggiamento positivo di Cinnante nel non farsi fermare dalle difficoltà e nel trovare sempre il coraggio di intraprendere nuove sfide. L'opera è un modo per raccontare una vita semplice, ma piena di complessità e per affrontare ogni giorno con una reazione positiva.

Durante l'evento, si è respirata un'atmosfera di emozione, con il pubblico che ha apprezzato alcuni brani dell’autrice letti dall’attore Paolo Mauro, brani che affrontano temi profondi e universali, toccando corde sensibili nei cuori di coloro che l'hanno ascoltato. Ogni parola ha risuonato nell'aria, creando un'atmosfera di connessione tra l'autrice e il pubblico.

Il Presidente del Rotary Club Cosenza Nord Alfredo Sguglio ha posto domande che hanno sapientemente colto la natura del libro e le ispirazioni che hanno guidato l'autrice lungo il suo percorso creativo. Le risposte di Cinnante hanno toccato il cuore del pubblico, portando a galla emozioni profonde e riflessioni sulla vita e sulla forza interiore di ognuno di noi.

Ma il momento più intenso è arrivato quando Felicita Cinnante ha deciso di condividere con il pubblico un brano speciale tratto dal suo libro. Ha dato vita alle parole scritte, trasportando tutti in un mondo di immagini e sensazioni uniche.

Il Rotary Club Cosenza Nord ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nella promozione di iniziative che favoriscono il benessere della comunità e la diffusione di valori umani.

La serata ha sottolineato l'importanza di abbracciare la diversità e di lavorare insieme per creare una società più inclusiva, in cui ogni individuo possa essere apprezzato e valorizzato per ciò che è "cosi come sono".

I proventi della vendita del libro saranno devoluti all'associazione "Gli Altri Siamo Noi", un'organizzazione che si dedica con passione e dedizione all'assistenza e al sostegno delle persone affette da sindrome di Down e delle loro famiglie. Questo gesto di generosità da parte di Felicita Cinnante rappresenta un impegno tangibile per promuovere l'inclusione e offrire un sostegno concreto a coloro che vivono con la sindrome di Down.