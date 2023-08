Roseto, il borgo delle diverse abilità: tutto pronto per l'experience ceramica

Si susseguono gli appuntamenti, organizzati da Netural Coop, propri della seconda fase del progetto Roseto – Il Borgo delle diversità abilità, finanziati attraverso i fondi derivanti dal Bando per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, risalente al 2018, intercettato dall’Amministrazione comunale del Comune di Roseto Capo Spulico, guidato dal sindaco Rosanna Mazzia.

Gli eventi in programma si pongono come obiettivo quello di creare un percorso finalizzato ad alimentare il protagonismo e la vivacità della comunità locale, favorendo la nascita di nuove imprese sostenibili, e il potenziamento dell’offerta turistica.

Dopo l’incontro con Francesco Sisto, fondatore di Officina Maremosso (Prima Officina Sociale del mar Ionio e progetto basato sul rilancio ambientale, economico e culturale del territorio Ionico), durante il quale si è discusso dei processi di recupero e costruzione delle imbarcazioni, di sostenibilità, di quanto sia importante il mare e la salvaguardia degli antichi mestieri come il maestro d’ascia, di come stanno esplodendo gli sport acquatici e molto altro, giorno 3 agosto sarà il momento di esplorare il Borgo Autentico di Roseto per scoprire le sue caratteristiche e le abilità dei suoi cittadini.

Guidati dai ragazzi della Virtual Community, Associazione di promozione sociale impegnata nella valorizzazione del territorio e della sua comunità, sarà possibile ascoltare le storie celate nei vicoli e negli edifici del borgo e visitare alcuni luoghi attualmente al centro di un intenso processo di rigenerazione urbana.

Tappa finale dell’esplorazione sarà il laboratorio di ceramica di Tiziana Musumeci, in arte AbraCalabria, unica ceramista presente nel borgo.

Con lei, tutti coloro che parteciperanno all’evento, potranno “sporcarsi le mani” imparando i fondamentali di questa arte creativa, grazie ad un workshop nella splendida Piazza Immacolata.

Il viaggio esperienziale tre i vicoli del Borgo Autentico si concluderà con un aperitivo presso il Caffè del Borgo.

Roseto Capo Spulico continua la propria azione finalizzata a far emergere le diverse abilità della Comunità rosetana, puntando alla scoperta condivisa di scorci d’esistenza operativa e valenze del fare ancora tutti da scoprire e valorizzare.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario iscriversi qui