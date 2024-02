Tra le tante cose perdute ci sono tutti i nostri «io». Il nuovo libro dello scrittore cosentino Giuseppe Aloe

«Le cose che abbiamo perduto le abbiamo perdute per sempre, anche gli oggetti, anche l’orologio che ritrovi dietro il cassetto dopo un mese non è lo stesso orologio di un mese fa. Perché le cose di prima sono finite e se sono finite non esistono più». Scrive così l’io narrante di «Le cose di prima» (Rubbettino) di Giuseppe Aloe, una storia spiazzante che può essere un inganno dell’io o rimanere confinata nella dimensione onirica che torna di frequente nelle storie dello scrittore cosentino, qui al suo settimo romanzo (e finalista allo Strega 2012 con «La logica del desiderio»).

E comunque che le cose accadano o no, non si esce dalla finzione, è il tempo stesso a disseminare nelle nostre vite una buona quantità di finzione e, a ben pensarci, tra finzione narrativa e realtà non c’è poi così grande differenza... Quel che ha perduto Martin, professore di filosofia che vive da solo in una casa antica «dai muri potenti» nella parte vecchia d’una «remota città piena di strade che non portano da nessuna parte» (la parte nuova rimane oltre il ponte che le divide), è un esatto periodo della sua adolescenza, sicura nella «splendida invariabilità» della sua piccola vita tra solitudine e quotidianità scolastica e domestica. Ma da un giorno all’altro quell’età così balorda viene interrotta da fatti nuovi, l’abitudine portata via, le cose dell’adolescenza rubate. E il tredicenne Martin, come racconta il Martin adulto alla solare collega Annette, in quel furto subìto si ritrova smarrito come in un labirinto, lo stesso delle strade che percorreva per tornare a casa: «Un labirinto di vie e di confusione che solo con grandi sforzi riesci a superare e a tornare a casa seguendo altre strade, altre procedure, intuizioni di risulta».