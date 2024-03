Leggere per ballare: un successo senza precedenti per il “Gioacchino da Fiore” di Rende

Quanta emozione e che bravi tutti i protagonisti del progetto- spettacolo “Leggere per…ballare” andato in scena al Tau dell'Unical. 120 ballerini, 3 scuole di danza coinvolte- “il Centro Danza Ilaria Dima”, “Hale Bopp Danza”, “Accademia della Danza”-, tre istituti comprensivi tra Montalto Uffugo e Bisignano e per la prima volta, in Italia, anche il Liceo Coreutico “Gioacchino da Fiore” protagonisti di “Pinocchio”.

Pienamente soddisfatto il direttore organizzativo, Antonio De Luca, che ha messo cuore ed anima per l’iniziativa culturale realizzata. Leggere per…ballare, d’altronde, è anche questo. Il linguaggio del corpo, i diversi professionisti impegnati con gli studenti elevando qualità e performance, un libro comune, unico, per tutti. La quarta edizione è stata un successo senza precedenti. Non è stato e non è, sic e simpliciter, un spettacolo di danza. Bensì un progetto molto più ampio, ideato dalla professoressa Rosanna Pasi e realizzato dalle scuole di danza che fanno parte della Federazione Nazionale Associazione Scuole di Danza.