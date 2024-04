Agape, Sportello Rosa e AGiFar Cosenza rinnovano l’incontro con gli studenti del “Da Vinci Nitti”

Il secondo incontro con gli studenti dell’IIS Da Vinci Nitti di Cosenza, intitolato “La prima vera bellezza è la salute”, promosso dall’Associazione AGAPE e lo Sportello Rosa di Cosenza in collaborazione con l’associazione dei farmacisti AGIFAR Cosenza, si è svolta nella sede di Piazza Cappello. L’apertura dei lavori, coordinati dalla Prof.ssa Pileria Pellegrino, ha visto protagoniste della mattinata il Presidente dell’Associazione AGAPE, la Prof.ssa Costantina Bartella, la responsabile dello Sportello Rosa, Dott.ssa Flora Barone e l’Assessore al Welfare del Comune di Cosenza la Dott.ssa Veronica Buffone. Il progetto mira a sensibilizzare i giovani studenti alla prevenzione, alla particolare attenzione che devono porre alle Fake News dei social, che vengono sponsorizzate e divulgate come modelli di bellezza e salute e che possono provocare gravi danni nella fase di crescita. Nel voler rafforzare questa tesi sono intervenuti esperti del settore della salute, farmacisti come Il presidente di AGIFAR Cosenza la Dott.ssa Mariafrancesca Gallo e il Dott. Simone Rosato, la biologa nutrizionista, la Dott.ssa Maria Letizia Campanella e l’insegnante di danza orientale e fitness coach Valentina Gallo. La seconda parte della giornata si è svolta in incontri separati con i professionisti di categoria, workshop con gli studenti, sulle tematiche riguardanti la sana alimentazione, il corretto e giusto consumo degli integratori alimentari e l’importanza dell’attività sportiva per il benessere psicofisico. L’evento della giornata si è concluso in un incontro plenario nel quale sono emersi i punti di forza e di debolezza che gli stessi studenti nei vari interventi hanno evidenziato. Si ringrazia il Dirigente, Prof. Damiano De Paola e le Prof. sse Gianna Gargano e Graziella Candreva per aver organizzato l’incontro e dato l’opportunità ai ragazzi di avere informazioni sul corretto stile di vita che aiuta a prevenire gravi malattie e a star bene con se stessi.