Il «Don Chisciotte» fra Messina e la Calabria: al via le riprese del film di Flavio Segatori con Alessio Boni

Avranno un prologo e un epilogo in Sicilia, a Messina – in quello che nel ‘600 fu l’ospedale (oggi una chiesa sconsacrata) dove venne curato lo scrittore Miguel de Cervantes, autore del celebre romanzo «Don Chisciotte della Mancia» – e un passaggio anche in Calabria le riprese del film «Don Chisciotte», prodotto dalla Baby Film e voluto da Lucana e Calabria Film Commission.

Lo ha annunciato ieri, a Matera, il regista Flavio Segatori nel corso della conferenza stampa di presentazione della produzione e alla presenza degli attori Alessio Boni, che interpreterà il protagonista Don Chisciotte, e Fiorenzo Mattu, che avrà il ruolo di Sancho Panza, della presidente della Lucana Film commission, Margherita Romaniello, di Giampaolo Calabrese, project manager della Calabria Film Commission, e della produttrice Paola Columba.

La scelta del prologo a Messina è motivata dal ruolo che la città ha avuto nella storia dello scrittore spagnolo, che dopo la battaglia di Lepanto venne ricoverato nell’Ospedale civico di Messina per alcune ferite gravi rimediate in battaglia (tra cui una, alla mano sinistra, che lo lascerà per sempre storpio), restandovi per almeno sei mesi, da ottobre ad aprile. Anzi, secondo alcuni proprio il passaggio sullo Stretto potrebbe averlo indotto Cervantes a scrivere il romanzo.