Isola Capo Rizzuto, sopralluogo a Le Castella di una rappresentanza dei Parchi archeologici

«Portiamo avanti anche qui – ha dichiarato il Direttore Demma – un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale. Il corposo lavoro di reperimento di risorse in corso da un anno, come è nello stile di una gestione già messa in atto per il Parco archeologico di Sibari, rappresenterà anche e soprattutto una opportunità per la comunità locale. L’autonomia gestionale, scientifica e finanziaria, una caratteristica che ha dimostrato di portare notevoli benefici in altri istituti culturali in Italia, per Isola di Capo Rizzuto e Crotone rappresenta un’occasione di valorizzazione culturale e socio-economica unica». «Sono molto soddisfatta dell’esito dell’incontro che si è tenuto ieri a Le Castella con il direttore Demma – ha commentato la sindaca Vittimberga – un cambio di passo che non esito a definire storico, che mi ha dato la netta percezione che tutti gli interlocutori avessero la consapevolezza di trattare un argomento importante come la gestione di un monumento dal valore storico e culturale inestimabile. Voglio esprimere il mio compiacimento per la disponibilità del dottor Demma nel proporre interventi strutturali urgenti, da realizzare già nel breve tempo. Sono soprattutto felice che per la gestione sia stato accolto il punto di vista dell’amministrazione e sia prevalso l’orientamento di un accordo che ne tenga conto, coinvolgendo la comunità. Mi auguro che la Fortezza, simbolo della Calabria nel mondo, possa diventare un punto di riferimento culturale e sociale della comunità. Una destinazione per le scuole, per innescare nei ragazzi la curiosità per la storia, la passione per l’arte e le tradizioni e la meta di tanti visitatori, concorrendo con gli altri attrattori regionali ad essere strumento di promozione territoriale generando cultura e bellezza».