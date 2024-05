Rete scuole Emozioniamoci, a Rende la giornata inaugurale della Settimana scientifica e dello sviluppo sostenibile

Il calendario delle attività, messo insieme da un gruppo di lavoro ad hoc, si presenta più che mai ricco e spazia dai seminari didattici e di ricerca ai laboratori per bambini presso l’Unical, alle attività di “osservatorio” sul paesaggio naturale ed urbano curate e coordinate dai prof Enrico Lucchetta per l’IC. Bianco di Montalto Uffugo, Carlo De Giacomo per il Polo tecnico scientifico Brutium e Mino Vocaturo per il Liceo classico coreutico G. da Fiore di Rende. Una maratona per affrontare le sfide della contemporaneità attraverso gli strumenti della ricerca scientifica che coinvolgerà allievi ed allieve del Liceo Classico “G. da Fiore” di Rende, del Polo Brutium di Cosenza e del Comprensivo “E. Bianco” di Montalto Uffugo e che ha come obiettivo quello di attivare un “Osservatorio sulla città e sul paesaggio per il riconoscimento dei valori identitari”. L’Osservatorio, per la cui piena operatività servirà una adeguata riflessione congiunta tra i partner chiamati in futuro a farne parte (Università, organismi ed Enti interessati e Associazionismo in primis), potrebbe svolgere numerose funzioni di coordinamento e di studio, senza peraltro pregiudicare le competenze degli uni e degli altri in materia di indirizzo, pianificazione e programmazione e di gestione quotidiana del paesaggio. La città vista come un laboratorio permanente dove fare esperienza, acquisire informazioni, ipotizzare azioni di intervento per capire e rendere migliore l’esistente e la qualità della vita. L’obiettivo programmato è riconoscere criticamente i segni del paesaggio in modo da risalire poi alle cause che lo hanno determinato e agli effetti che da esso derivano: si giungerà pertanto ad una maggiore consapevolezza dell’influenza dell’ambiente che ci circonda sulla nostra vita fisiologica e psichica nonché sui nostri valori etici.