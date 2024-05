Rende, quando il passaparola trasforma vite e comunità. Il Liceo Pitagora presenta il TEDxYouth 2024

Il Liceo Pitagora di Rende, con il supporto del gruppo di studenti della Radio web della scuola, Radio Pi, realizzerà la terza edizione di TEDxYouth@LiceoPitagora, incentrato sul tema: "Il passaparola”.

L'evento, con il patrocinio gratuito dell’Ente Provincia di Cosenza, si terrà presso il Cinema Teatro Garden di Rende mercoledì 5 giugno con l’obiettivo di dare voce a storie e testimonianze che dimostrino come il passaparola possa trasformare vite e comunità perché rappresenta uno strumento potente per realizzare sogni, rafforzare convinzioni e ispirare cambiamenti.



In un mondo sempre più connesso, le informazioni si diffondono alla velocità della luce attraverso reti sociali e conversazioni. È come il gioco del telefono senza fili, ma con un impatto ben più significativo su notizie, tendenze e idee.

Gli eventi TEDx, seguendo il motto "Ideas Worth Spreading", rappresentano spazi dove le nuove generazioni possono condividere le loro visioni del mondo e contribuire al progresso della società, in un modo innovativo in cui si sollecitano apprendimento, pensiero critico e creatività.