Va al sibarita Luigi Pascale il premio “America Giovani” per il talento universitario. C’è anche il 24enne cittadino cassanese tra i premiati dalla Fondazione Italia-Usa che lo hanno incluso tra i meritevoli vincitori del riconoscimento internazionale. La cerimonia di consegna del premio “America Giovani” si è svolta a metà settimana a Roma presso l’aula dei gruppi parlaementari della Camera dei deputati, con la partecipazione di alte personalità di spicco come Emilio Iodice, Diplomatico presso le ambasciate USA di Brasilia, Città del Messico, Madrid, Roma e Parigi, direttore emerito Loyola University Chicago , Corrado Maria Daclon, Accademico, saggista, docente di geopolitica presso la SIOI, advisor NATO Science for Peace and Security Programme, blogger di Huffington Poste e Giampiero Gramaglia, Giornalista, direttore scuola di giornalismo Università di Urbino, già direttore agenzia Ansa.

Questo premio valorizza ogni anno mille talenti italiani, con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali, offrendo loro una borsa di studio a copertura totale per il master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.