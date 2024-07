Primavera dei Teatri di Castrovillari, il Festival divenuto prezioso rito collettivo

Nell’estate dei festival teatrali c’è, da ormai ventiquattro fertili edizioni, un appuntamento che ne segna, in modo puntuale e speciale, l’avvio. E anche quest’anno il Festival Primavera dei Teatri, diretto da Saverio La Ruina, Dario De Luca e Settimio Pisano, anime della compagnia Scena Verticale, si è confermato prezioso rito collettivo, appuntamento centrale, al sud, per osservare la nuova scena contemporanea fra conferme e novità, innesti e nuovi sguardi. Il ricco programma proposto fra fine maggio e inizio giugno, con ben 55 eventi tra teatro, danza, musica, performance, residenze workshop e mostre, ha permesso al festival di affermarsi come «catalizzatore di cambiamento per il territorio e la comunità, una scommessa sul potere trasformativo dell’arte» intessendo prospettive di dialogo per provare a uscire dalle secche di un tempo segnato da conflitti e lacerazioni. Il Festival ha accolto artisti nazionali e internazionali, giornalisti e addetti ai lavori e un pubblico eterogeneo che ha anche approfittato di Primavera per scoprire le bellezze del territorio del Pollino che incornicia Castrovillari.

Fra le novità “Prima”, sezione che, nei molteplici spazi del Festival, ha accolto alcune fra le voci più interessanti del panorama della danza, nazionale e internazionale. Spazio poi a tante voci e molti debutti di spettacoli che vedremo in giro per i festival e nei cartelloni dei teatri italiani. “Mare di ruggine”, testo e regia di Antimo Casertano, mescola la storia di una famiglia lungo cinque generazioni e, al contempo, quella dello stabilimento ex Ilva poi Italsider di Bagnoli, una delle tante ferite aperte del nostro paese e di una comunità costretta a scegliere fra diritto al lavoro e salute; un debutto ance “Tutta colpa di Ugo”, drammaturgia e regia di Elvira Scorza, produzione Dracma di Polistena, storia familiare intima e raccolta, dove un tenero umorismo fra due fratelli viene squarciato da un disagio crescente, che si palesa denso con l’arrivo di un terzo personaggio, Ugo, appunto. Ancora al sud, per l’esistenza di privazioni e poco amore in una provincia segnata da marginalità raccontata in “Affogo” di Dino Lopardo, storia di cadute e possibili risalite alimentate dalla forza dei sogni. I brani della grande Mina e le storie delle donne della casa circondariale di Messina, dove fiorisce la splendida esperienza del teatro Piccolo Shakespeare diretto da Daniela Ursino, in un ricamo di narrazione e musica, per “Vorrei una voce”, di e con Tindaro Granata, inno alla possibilità di tornare a sognare attraverso il teatro che è vita e condivisione di storie e speranze sublimate dall’arte della grande Mina.