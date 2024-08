Il potere della narrazione: consegnati i riconoscimenti Città di Amantea

Momenti culminanti della serata sono stati gli annunci dei vincitori. Il primo premio è stato assegnato al prof. Giuseppe Caridi – ordinario di Storia moderna all’Università di Messina e presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria – per il libro «Ferrante Re di Napoli. Quando il potere era al Sud» (Rubbettino). Non solo un saggio storico di dotta e squisita fattura, già pluripremiato, ma di capitale importanza per il modo particolare di guardare, e rifondare, la narrazione del Sud, alla luce di una corretta prospettiva storica: un tema molto caro all’Autore. Nella sezione dedicata ai giovani scrittori, le vincitrici ex aequo sono state Sarah Ciafardoni con «La ragazza che scrive» (Mondadori), centrato sul personaggio dell’adolescente Lucia detta “Luce”, col suo dolore nascosto e il potere trasformativo della scrittura, ed Eleonora E. Spezzano per «Hans Mayer e la bambina ebrea» (Bonfirraro), dove va in scena uno dei periodi più cupi e bui del Novecento, e della forza dell’amore che riesce a rischiarare il buio.