A Castrovillari arriva Nino Frassica, ospite d’onore dell’i-Fest 2024

E’ entrato nel vivo ieri sera a Castrovillari, con la prima delle tre serate di gala ospitate all’interno del meraviglioso contesto scenografico del Castello Aragonese l’i-Fest International Film Festival 2024, evento ideato dall’attore calabrese Giuseppe Panebianco (che ne cura la direzione artistica) e dalla communication manager siciliana Glauce Valdini, che ormai da anni rappresenta una delle realtà cinematografiche più interessanti della Calabria e uno dei festival più innovativi ed apprezzati a livello nazionale (come dimostrano, tra le altre cose, i suoi tanti, prestigiosissimi patrocini istituzionali e le esclusive media partnership) ed internazionale (l’evento vanta il patrocinio di ben dieci tra ambasciate estere ed istituti culturali di vari paesi del mondo). Oggi si inizierà con un pomeriggio pieno zeppo di proiezioni in programma a partire dalle 16.30 nell’accogliente Teatro Vittoria, importante struttura castrovillarese dedicata alla cultura, che in questi giorni ha ospitato l’info point dell’evento e accolto non solo la giuria territoriale impegnata nello screening dei lavori in Selezione ufficiale del contest internazionale “Orizzonti” nelle categorie “Short Film” e “Doc”, ma anche un numerosissimo pubblico cinefilo proveniente da tutta la regione con decine e decine di proiezioni, molte delle quali in anteprima nazionale, e che nel suo foyer ospita le due mostre fotografiche (di cui una digitale) dedicate alla divina Sophia Loren, come l’intero festival di quest’anno.

Alle 18, invece, nella Multimedia Room del Castello Aragonese saranno all’opera la giuria dei bambini (che valuteranno le opere in concorso nella sezione “Animazione” e quella dei ragazzi (che saranno giudici dei lavori in concorso nelle categorie “Young Talents/Short” e “Young Talent/Feature”), mentre a partire dalle 19.30 è previsto l’attesissimo appuntamento con il red carpet e con il photo call all’arrivo degli ospiti che saranno protagonisti della seconda serata dedicata al “Premio Calabria”.

Sul grande palco disegnato dallo scenografo Mario Garrambone, nel corso della serata saranno invitati a salire sul palco dalla splendida show girl venezuelana Aida Yespica per raccontarsi al pubblico e ricevere i premi realizzati dal maestro orafo Michele Affidato: il giornalista e scrittore Attilio Sabato, il responsabile marketing di Rai Cinema Carlo Rodomonti, Marco De Angelis, direttore vendite Ntv – Italo, il regista di grandi commedie e serie Tv Luca Miniero, Stefano Reali, autore di numerosi successi televisivi che presenterà il suo ultimo libro Shakespeare AEnigma e il regista Palma d’Oro a Cannes Cristian Mungiu.

Per il gran finale, poi, sarà di scena lo showman più amato d’Italia: il grandissimo Nino Frassica, che salirà sul palco insieme al direttore artistico Giuseppe Panebianco, il quale con domande acute e pertinenti e con splendidi contributi video di Glauce Valdini ripercorrerà le tappe più significative della incredibile carriera dell’artista messinese.

Artista completo e travolgente (la sua comicità si basa sullo sproloquio e sul non-sense dissacrante, condito da espressioni lapalissiane e da divertenti giochi di parole), vanta una ricchissima esperienza televisiva come comico (diventa famoso negli anni ’80 grazie a Renzo Arbore, che lo inserirà in programmi cult come Quelli della notte e Indietro tutta, per poi partecipare a tantissime trasmissioni di successo) e un fortunato percorso cinematografico (dagli anni ’90 è uno degli attori più in vista del panorama comico italiano).