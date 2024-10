Inaugurazione dell'Anno Associativo 2024/2025 all'Arci Nucleo Kubla Khan: Arte, Memoria e Cultura al Centro di Cosenza

Il 2 novembre 2024, l'Arci Nucleo Kubla Khan di Cosenza aprirà le porte per una serata ricca di arte e cultura in occasione del tesseramento per il nuovo anno associativo 2024/2025. Dalle ore 19:00, la sede di Via Rivocati 63 diventerà il palcoscenico di un evento che, attraverso mostre, installazioni e spettacoli, offrirà ai partecipanti una riflessione profonda su temi quali il senso di casa, il potere della memoria e l’eredità culturale di grandi intellettuali italiani.

La serata avrà inizio con l'inaugurazione della mostra fotografica “Rifugi Temporanei”, a cura del collettivo fotografico Zinée, già attivo nella scena culturale cosentina grazie al Festival delle Fanzine. Le opere esposte esplorano il concetto di "casa" in un'accezione nuova e suggestiva, non più intesa come luogo fisico, ma come percezione effimera e intima che può emergere ovunque, anche lontano dalle pareti domestiche. Un invito, dunque, a riflettere sulla flessibilità e sulla complessità di un sentimento universale e al contempo personale.