Cosenza, la rete di scuole Emozioniamoci a simposio per parlare di bellezza

Costruire il senso civico partendo dal valore sociale e culturale della bellezza. E’ questo lo spirito con cui la sezione di Cosenza dell’A.N.D.E. (Associazione Nazionale Donne Elettrici) e la rete di scuole “Emozioniamoci” promuovono nella mattinata di venerdì 8 novembre alle ore 9, presso la Sala “G. Giacomantonio” della Biblioteca Nazionale di Cosenza, un incontro dal titolo “Emozioniamoci: tutto il bello del mondo”. L’incontro, fruibile anche in diretta streaming, si inserisce nei percorsi di educazione alla convivenza civile partendo dal tema della “bellezza”. Un appuntamento che porta i risultati dei primi due intensi anni di attività di “Emozioniamoci” con l’Associazione ed è curato dalle cinque scuole fondatrici della Rete, diventate, ora, sette. I lavori, coordinati dalla giornalista e presidente ANDE Cosenza, Giovanna Bergantin, prenderanno il via con i saluti della direttrice della Biblioteca Nazionale di Cosenza, Adele Bonofiglio. Dialogheranno con il pubblico dei giovani, Maria Carmela De Maio, docente e direttivo ANDE, Fabio Bruno, professore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria, Luigi Orsino, direttore del Museo dei Brettii e del Mare di Cetraro e il Capitano Giacomo Geloso, comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Calabria. Saranno presenti le rappresentanze degli alunni dei Comprensivi di Montalto Scalo –Taverna, Quattromiglia di Rende, ”Roberta Lanzino” di Cosenza e quelle degli studenti del Liceo Fermi- Polo Brutium di Cosenza, dell’ I.O. Liceo Classico di S. Demetrio Corone, dell’ IIS LS-IPSC-IPSIA-ITI di Cariati e della capofila, Liceo Classico Gioacchino da Fiore di Rende. A conclusione della mattinata, ANDE Cosenza e la Rete Emozioniamoci consegneranno a Raffaele Percacciuolo una targa commemorativa in onore di suo padre, Franco Percacciuolo. Titolare dal 1982 di una libreria specializzata in ambito scolastico Franco Percacciuolo è stato un libraio innovatore nonché un audace sperimentatore. Resta per tutti un esempio di persona che ha svolto il suo lavoro con grande impegno, serietà e passione.