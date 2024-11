I partecipanti di Habilitas in visita a Goel: un esempio di etica efficace per un futuro di territori intelligenti

Nell’ambito del Cluster "Processi di Innovazione per lo Sviluppo di Territori Intelligenti," i partecipanti al progetto Habilitas, promosso da IILA (Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana) e sostenuto dalla DGCS/MAECI, ospitati dallo Spin-off Unical Smart City Instruments, hanno visitato alcune delle realtà di GOEL – Gruppo Cooperativo in Calabria, per esplorare come il concetto di “territorio intelligente” possa abbracciare un’etica orientata al cambiamento concreto e sostenibile.

Il concetto di “territorio intelligente,” presentato dal dott. Alfredo Sguglio, CEO di Smart city Instruments al VI Foro Pymes di IILA a Medellín, in Colombia, scaturisce dall’analisi dell’eccezionale processo di rigenerazione urbana di Medellín, diventata un modello globale di trasformazione, capace di evolversi da un contesto di profonda crisi sociale a un ambiente resiliente e coeso, grazie a un sistema di reti sociali che hanno saputo ripensare il territorio in modo inclusivo e sostenibile. Questo processo ha ispirato la visione di un territorio intelligente come spazio in cui la rigenerazione si basa sull’interazione tra patrimonio locale, innovazione e partecipazione attiva delle comunità, trasformando sfide in opportunità.

La visita ad alcune delle realtà del variegato mondo di GOEL – Gruppo Cooperativo è stata selezionata proprio per offrire agli stagisti un esempio concreto di come in Calabria un territorio intelligente possa coniugare progresso e responsabilità etica. Nel suo Manuale dell’Etica Efficace, Vincenzo Linarello, fondatore e Presidente di GOEL, descrive l’etica non solo come giusta, ma che per funzionare deve diventare anche “efficace”: un’etica che risolve i problemi senza crearne di nuovi e che diventa uno strumento di sviluppo capace di sostenere le comunità, creando opportunità economiche promuovendo e premiando chi si oppone alla ‘ndrangheta. GOEL rappresenta un laboratorio di innovazione sociale e resilienza, una realtà che contrasta le infiltrazioni criminali e dimostra come la sostenibilità possa fondarsi sull’impegno etico.

Sguglio ha evidenziato come il Gruppo GOEL esemplifichi il concetto di territorio intelligente, in cui il progresso è radicato in un’azione etica che sostiene il territorio e le persone. “L’esperienza di GOEL dimostra che l’innovazione non deve essere solo tecnologica, ma deve anche essere supportata da un’etica che ispiri fiducia e garantisca prosperità condivisa,” ha dichiarato. In questo modo, la Calabria si pone come un modello di territorio resiliente e innovativo, capace di ispirare approcci simili in America Latina e altrove.