Tutto pronto per il Fibonacci day, il percorso della Primaria dell'Ic Rende Quattromiglia

Tutto pronto all’IC Rende-Quattromiglia per celebrare, il 23 novembre, il Fibonacci Day! 11-23, secondo l’uso inglese americano di scrivere la data, è una combinazione di numeri che compone quattro tra i primi cinque numeri della sequenza di Fibonacci, una serie di numeri affascinante e ricca di mistero che le classi quarte della Primaria hanno approfondito in un articolato percorso didattico dedicato alle STEAM. Chi era Leonardo Fibonacci? Leonardo Fibonacci nacque a Pisa intorno al 1170 ed è considerato ancora oggi uno dei matematici più importanti della storia. Era il figlio di un ricco mercante e viaggiò molto durante la sua giovinezza arrivando in Egitto, Siria, Sicilia, Grecia e persino a Costantinopoli. Viaggiando, Fibonacci imparò nuove idee matematiche soprattutto dal mondo arabo e portò questi studi in Italia divenendo famoso alla corte dell’Imperatore Federico II. Il suo più grande contributo è stato quello di aver introdotto in Europa i numeri arabi, che oggi usiamo tutti i giorni. Prima di lui, in Europa si usavano numeri romani, che erano più difficili da gestire, specialmente per fare i calcoli. Ma ciò che lo rende famoso è sicuramente la sequenza di numeri che porta il suo nome. Fibonacci morì intorno al 1250, ma la sua opera influenza la matematica e la scienza ancora oggi.

La sequenza di Fibonacci Ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. Comincia così: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, e così via. Questa sequenza è molto interessante perché si presenta in maniera ricorrente nelle forme e nelle proporzioni della natura, appare nell'architettura e nell'arte e ha applicazioni in matematica, informatica e teoria dei numeri. La disposizione delle foglie su un ramo, la spirale delle conchiglie o la distribuzione dei semi in un girasole, seguono schemi che possono essere descritti dalla sequenza di Fibonacci o da forme derivate da essa. Questo fenomeno è noto come spirale logaritmica o spirale di Fibonacci, che si avvicina al rapporto aureo man mano che la spirale si sviluppa. La sequenza di Fibonacci e il rapporto aureo sono stati utilizzati anche in arte e architettura. Opere celebri, come il Partenone di Atene e alcune delle composizioni di Leonardo da Vinci, sono state progettate tenendo conto di queste proporzioni, che si ritiene possano conferire armonia e bellezza estetica. La spirale di Fibonacci, in particolare, è usata per creare forme dinamiche e proporzionalmente equilibrate in vari ambiti artistici.