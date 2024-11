"Le Strade del Paesaggio": Cosenza celebra il Festival del Fumetto – XVII edizione dal 30 novembre al primo dicembre

Costante come il respiro, certo come l’alba, atteso come non mai, torna per l’edizione numero XVII uno dei Festival del Fumetto più iconici e dinamici di Italia: Le Strade del Paesaggio!

I vicoli del Centro Storico di Cosenza, le sale del Museo del Fumetto, sede naturale dell’evento, e l’immaginario di coloro che sceglieranno di vivere due giorni all’insegna della capacità di stupirsi e meravigliarsi, saranno inondati da una serie di attività e appuntamenti che declineranno la letteratura disegnata nelle sue mille caleidoscopiche sfaccettature, con uno sguardo particolare al rapporto tra fumetto e cibo.

Il Festival ospiterà mostre di disegni originali di alcuni tra i più innovativi autori italiani, capaci di disegnare una nuova mappa dell’immaginario grafonarrativo attuale, testimoniando ancora una volta la scelta del Festival “Le Strade del Passaggio” di porre il riflettore sulla capacità dinamica e mai statica del mondo del fumetto e dell’illustrazione.

Saranno esposte le opere di autori del calibro di Fiorella Cogliandro, Antonio Malara, Vincenzo Puglia, Archivio di Ferro, Alpraz, Fabrizio De Masi, Mr Holyshit, ospiti della residenza d’autore all’interno del Museo del Fumetto, che diventerà ammirabile e vivibile officina creativa della loro arte, riconfigurando in un esercizio inedito di creatività il design di alcune ali dello storico edificio cosentino.

Il primo giorno del Festival vedrà tra i protagonisti Quasirosso aka Giovanni Esposito, autore che presenterà alle 16.00, agli astanti Cose che mi piacciono, e che, forse piacciano anche a te, suo ultimo graphic novel pubblicato da Feltrinelli Comics, dedicato ad un viaggio interiore nel sé perduto e ritrovato.

Alle 17.00 sarà l’Eros l’attore principale del palcoscenico fumettistico del festival con Luna Belsito, aka Wallypain, Ester Cerdella e Andrea Scoppetta raccontarsi e raccontare un tema emotivamente coinvolgente quale l’erotismo nel fumetto

Alle 18.00 Lorenzo La Neve vi illustrerà una visione inedita di Lupo Alberto, partendo dal volume edito da Gigaciao “Tutto un altro Lupo Alberto”, variazione sul tema di un classico ricco di fascino.

Se il sabato del fumetto sarà stato scoppiettante la domenica sarà al tempo stesso coinvolgente e sconvoltente, a partire dalle due presentazioni che avranno luogo nel pomeriggio.

Alle 16.00 la casa editrice bruzia Green Comics presenterà Marcel, racconto di passione e prelibatezza, mentre alle 17.00, il nippocalabrese Vincenzo Filosa, tra i più conturbanti autori italiani di fumetto ed esperto poliedrico di letteratura disegnata giapponese, ci narrerà delle suggestioni della terra del Sol Levante sulle coste ioniche calabresi, attraverso il suo perturbante libro edito da Rizzoli Lizard, Il Saraceno, opera capace di ferire e guarire al tempo stesso, attraverso una narrazione dolce e spietata.

Il festival chiuderà con la presentazione dei lavori nati durante le Residenze d’artista, che disegneranno il nuovo volto di alcune aree del Museo del Fumetto.

Epilogo dei due giorni sarà la rivelazione al pubblico dell’inedito artwork originale realizzato da Luca Raimondo, autore di Dylan Dog, e dedicato al rapporto tra l’Indagatore dell’Incubo e Cosenza.

Non mancherà lo spazio dedicato alla didattica del fumetto: attesissimi eventi all’interno del programma sono le tre MasterClass di illustrazione e sceneggiatura, ad opera di alcuni dei più importanti e amati autori italiani.

Sabato 30 Novembre, dalle 10 alle 13, MasterClass di Illustrazione con Quasirosso

Domenica 1° dicembre, dalle 10 alle 13, MasterClass di Fumetto erotico con Ester Cardella

Domenica MasterClass, dalle 10 alle 13, di sceneggiatura con Lorenzo La Neve

Per partecipare è richiesta l’iscrizione da effettuare contattando il numero 333 505 7534

Le Strade del Paesaggio è un appuntamento che premia chi ama stupirsi in modi inattesi e creativi, caratteristica che ne ha determinato longevità e capacità di essere sempre fedele a sé stesso eppure sempre nuovo, diverso, unico e originale.

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre venite a scoprire presso il Museo del Fumetto di Cosenza, in via del Liceo 1, nel centro storico della città calabrese, dalle 10.00 alle 20.00 in quanti modi è possibile declinare la passione per l’arte delle vignette e dei balloons!