Conservatorio di Cosenza, stanziati oltre 3 milioni per il restyling

Via libera dal Ministero dell'Università e della Ricerca allo stanziamento di 3.189.100 di euro per l'ammodernamento strutturale e tecnologico del Conservatorio statale di musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza.

"Le Accademie, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori delle industrie artistiche - afferma il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini - sono le 'università' italiane delle arti: infrastrutture di creatività, identità e talento, dove la passione diventa professione e l'ingegno si trasforma in innovazione.

Investire in questi spazi non significa solo migliorare gli edifici, ma renderli più moderni, funzionali e all'avanguardia, per supportare al meglio la formazione delle future generazioni di artisti e professionisti".

"La valorizzazione del settore Afam - aggiunge Bernini - è un pilastro fondamentale della strategia del MUR per rafforzare il sistema educativo superiore italiano, spazi di creatività e di eccellenza".

"Le risorse destinate al Conservatorio statale di musica di Cosenza 'Stanislao Giacomantonio' - è detto in una nota - fanno parte di uno stanziamento totale di 272.544.515 di euro, fondi per il finanziamento dei 54 istituti italiani dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica risultati idonei per interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico".