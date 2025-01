L'artista Tonina Garofalo dona l’opera “il Caos originario dell’Universo” al Museo Diocesano di Cosenza

Nell’ambito dell’evento “Il Caos come Dono” l’artista Tonina Garofalo donerà l’opera “il Caos originario dell’Universo” al Museo Diocesano della città di Cosenza. La cerimonia si svolgerà martedì 14 gennaio 2025 presso il Salone degli Stemmi, nel Palazzo dell’Arcivescovado di Cosenza, saranno presenti Don Salvatore Fuscaldo, Direttore del Museo, Maurizio Misasi, Presidente della Fondazione “Riccardo Misasi – Ereditare la Terra” e l’artista Tonina Garofalo.

L’opera “Il Caos originario dell’Universo” è stata realizzata per celebrare il Giubileo del 2000 e rappresenta, secondo le intenzioni dell’artista, volute luminose che si espandono nell’Universo infinito, effondendo pace nei cuori degli uomini fatti ad immagine di Cristo, Re e centro di ogni Cuore.

L'artista Tonina Garofalo, apprezzata nel panorama artistico nazionale con mostre in musei su tutto il territorio nazionale, con le sue opere imprime una testimonianza di coerenza stilistica, passione ed autonomia di linguaggio in particolare ha impresso, con il suo stile unico caratterizzato da luci e colori, un inno al Creato e alla sua misteriosa e profonda Bellezza.

Tonina Garofalo Vive ed espone nell’atelier permanente a Fiumefreddo Bruzio (Cs).