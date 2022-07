Cassa Depositi e Prestiti sostiene la riqualificazione del centro storico del Comune di Belsito

Contribuire allo sviluppo non solo dei grandi centri ma anche dei piccoli borghi, sostenendo la realizzazione e la riqualificazione di infrastrutture primarie, dalla scuola alla viabilità, dalle aree urbane di pubblico utilizzo agli edifici dedicati all’arte e alla cultura. È l’impegno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per favorire la crescita economica e sociale dell’Italia, in linea con il Piano Strategico 2022-2024. In questo contesto si inserisce il finanziamento da 300.000 euro sottoscritto da CDP a favore del Comune di Belsito (Cosenza).

Grazie alle risorse stanziate da CDP, infatti, sarà possibile migliorare la funzionalità e la fruibilità da parte dei cittadini di due importanti aree pubbliche situate nel centro storico: l’Anfiteatro Comunale e l’area retrostante il Palazzo De Bonis, sede municipale.

Gli interventi previsti sull’Anfiteatro Comunale permetteranno la piena fruibilità e utilizzo dello stesso. Nello specifico, verranno completati i percorsi di accesso, sarà installato un nuovo impianto di illuminazione e verrà garantita una maggiore sicurezza con la realizzazione di parapetti, recinzioni e ingressi.

Anche per quanto riguarda il progetto che interessa l’area retrostante il Municipio l’obiettivo è quello di garantire una completa fruibilità degli spazi. Infatti, la zona acquisterà un maggiore vivibilità grazie alla realizzazione di un parcheggio interrato con una superficie pari a 300 mq e di una piazza soprastante pavimentata, dotata di illuminazione, di arredo urbano e aree verdi. Gli interventi saranno realizzati con caratteristiche e materiali nel pieno rispetto del contesto architettonico, paesaggistico e ambientale delle aree di intervento.

Belsito è un comune di 912 abitanti in provincia di Cosenza, in Calabria. Situato a circa 20 km dal capoluogo, fa parte della Comunità montana del Savuto. Nel 1535 Carlo V, viaggiando per queste terre, rimase profondamente attratto dalla bellezza del luogo che battezzò col nome di Belsito.

CDP per la Calabria

Nel triennio 2019-2021, CDP ha impegnato risorse per un totale di 1,6 miliardi a favore del territorio della Calabria. In particolare, Cassa ha erogato oltre 1,4 miliardi a sostegno di più di 290 Enti pubblici della Regione. Nello stesso periodo, ha sostenuto circa 6.000 imprese del territorio per un totale di circa 216 milioni di euro di risorse erogate a sostegno di progetti di innovazione e crescita.

La vicinanza di CDP al territorio è testimoniata anche dalla recente apertura dello “Spazio CDP” all’interno della sede della Camera di Commercio di Cosenza. Il punto informativo ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze di Enti locali e Imprese e contribuire così allo sviluppo economico, infrastrutturale e sociale della Regione.

