Inflazione record, Cosenza la città più cara

La nostra vita è appesa da mesi a fili insignificanti che, nelle ultime settimane, hanno ceduto sotto il peso di una crisi senza precedenti. I venti di guerra e le speculazioni hanno spalancato le porte dell’abisso, un altrove nel quale può precipitare chiunque, da un momento all’altro. L’inflazione ha trasformato le nostre case in luoghi freddi e silenziosi dove si campa alla giornata, da soli, sperando di riuscire ad andare avanti nonostante la folle corsa di gas, luce, cibo. E, sullo sfondo, lo spettro della fame. Le stime dell’Ufficio studi dell’Unione nazionale consumatori sulle rilevazioni dell’Istat a settembre, collocano Cosenza ai vertici nazionali della classifica del carovita. Una città dove mangiare e bere costa di più, ma dove le quotazioni di tutti gli altri indicatori del paniere sono segnalati in preoccupante rialzo. Uno scenario livido che si configura all’interno di un crollo dell’occupazione certificato da diagrammi impietosi rafforzati dai report del commercio cittadino con attività di vicinato che continuano ad abbassare per sempre le saracinesche. Il centro di gravità della ripresa economica è collocato in basso, molto in basso. E la sofferenza è raccontata dalle file di uomini e donne che aumentano davanti alle sedi della Caritas e del Banco alimentare. Lavoro e rincari incarnano il bene e il male, forze sociali che dovrebbero riequilibrarsi ma che invece rischiarano gli abissi di questa speculazione in atto, con i suoi paradossi e perfino il suo squallore che sta trascinando la nostra umanità sull’orlo della povertà.

