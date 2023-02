Sangalli (Confcommercio) a Cosenza: "Se non riparte il Sud, non riparte il Paese"

«Penso agli imprenditori, a partire da quelli del Sud presenti in questa sala. Donne e uomini che hanno dimostrato nelle difficoltà e dimostrano oggi nel lavoro quotidiano, tanta responsabilità e determinazione, prima di tutto nei confronti dei loro collaboratori, per le comunità, per il Paese. È difficile non arrendersi in un tempo in cui la parola più ricorrente è stata crisi. Crisi pandemica, crisi economica, crisi diplomatica, crisi energetica. E se non c'è stata anche una crisi sociale lo dobbiamo proprio ai corpi intermedi, quelli vivi e che hanno funzionato, come la Confcommercio. Se non riparte il Mezzogiorno non riparte il Paese».

Lo ha detto il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli intervenendo a Cosenza all’assemblea pubblica dell’associazione sul tema «Il ruolo dei corpi intermedi per il rilancio del Mezzogiorno».

"I corpi intermedi sono determinanti per gli equilibri sociali ed economici del territorio - ha aggiunto il presidente Sangalli - e dialogare infatti significa far vedere che innanzitutto i corpi intermedi, le parti sociali e quindi anche il mondo associativo, sono una realtà importantissima in grado di offrire alla politica le richieste del mondo delle imprese». All’assemblea dell’associazione cosentina che ha riconfermato il presidente uscente Klaus Algieri ha partecipato anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

