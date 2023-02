Cosenza, Mi'Ndujo premiata come miglior impresa del Centro-Sud

Tenacia, pazienza, visione e tanta passione. Sono queste alcune peculiarità che hanno permesso a Mi'Ndujo, impresa calabrese (nata a Cosenza, ma con molti punti vendita anche a Roma) di essere premiata come migliore impresa del Centro Sud Italia. Mi'Ndujo opera nel campo della gastronomia, famosi i suoi panini ormai apprezzati in tutta Italia. L'azienda cosentina è stata premiata da Intesa San Paolo, Il Sole 24 Ore e Gambero Rosso.

"Un grazie di cuore a tutti i nostri sostenitori , ai nostri partner, ai nostri collaboratori e ai nostri clienti. Tutto ciò - si legge sui social di Mi'Ndujo - non sarebbe stato possibile senza il vostro sostegno. Evviva il Made in Calabria".

Il plauso di Occhiuto

"Evviva il Made in Calabria! È calabrese la migliore impresa del centro sud Italia. Complimenti a “Mi'Ndujo” - ha scritto su Instagram il presidente della Regione Calabria - premiata da Intesa San Paolo, il Sole 24 ore e Gambero Rosso per la qualità del prodotto, la visione imprenditoriale e per l’originalità e la forza del marchio".

