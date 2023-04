Cosenza, il direttore di Confindustria: "Sfide impegnative, servono scelte coraggiose"

«Il Paese si trova ad affrontare sfide impegnative che richiedono scelte coraggiose, anche a livello territoriale». Lo ha detto il direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti, intervenendo a Cosenza ad una iniziativa dell’associazione provinciale degli industriali. «Le prospettive economiche a breve termine - ha aggiunto Mariotti - annunciano una crescita estremamente fragile (+0,4% Pil nel 2023 secondo le stime del nostro Centro Studi) e impongono particolare attenzione sui consumi delle famiglie e sugli investimenti. In una fase così delicata occorre una strategia nazionale condivisa e al tempo stesso calibrata sulle specificità territoriali, che sfrutti gli spazi di crescita evitando il rischio di lacerazioni del tessuto economico-sociale».

«La Calabria, ma è un discorso che può estendersi a tutto il Mezzogiorno, rappresenta - ha sostenuto ancora il direttore generale dell’associazione degli industriali - un enorme capitale sottoutilizzato per l’Italia e l’Europa. Promuoverne lo sviluppo significa affrontare i nodi principali, talvolta storici: l’avvitamento demografico e la fuga dei giovani, il mercato del lavoro, il ritardo infrastrutturale, la generazione di adeguata capacità amministrativa per mettere a frutto le risorse, nazionali ed europee, che pur ci sono. Non esistono bacchette magiche, ma affrontare questi nodi con politiche di lungo periodo, che pongano l’impresa al centro dei piani di sviluppo, è una scelta che non può essere rinviata».

