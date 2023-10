Cosenza, sostegno a imprese e aziende capaci d’investire al femminile

Investire al femminile. Con il sostegno di risorse pubbliche previste in 10 milioni di euro. Risorse stanziate con il Pnrr per agevolare economicamente le aziende che aderiscono alla “Certificazione di genere” che premia fiscalmente e negli appalti pubblici le imprese che investono in lavoro e carriera femminili.

In Calabria le aziende che hanno aderito alla “Certificazione” sono al momento solo cinque. Il dato non è incoraggiante ed è per questa ragione che la “Fondazione” sta iniziando un concreta campagna di sensibilizzazione. Una campagna cominciata in città con il convegno voluto da Filomena Greco, membro del direttivo di Confagricoltura Calabria e della fondazione Bellisario. L’iniziativa, patrocinata dalla Camera di Commercio, da Confagricoltura Cosenza e dal Consiglio dell’ordine degli avvocati bruzio è solo il primo di una serie di incontri sullo stesso tema che si svolgeranno nei prossimi mesi nella nostra regione.

