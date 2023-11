Cosenza, tenuta sismica e efficientamento energetico degli immobili: l’Ordine degli ingegneri propone incentivi fiscali

L’incubo d’un sisma è dietro l’angolo. E il pericolo incombente. Compiere attività di verifica e attuare una strategia di prevenzione può dunque rivelarsi utilissimo. Non solo: l’occasione potrebbe rendersi favorevole non solo per mettere insicurezza la vita dei cittadini ma anche per agire velocemente sul contenimento del consumo energetico. L’Ordine degli Ingegneri lo dice a gran voce reclamando l’attivazione di un sistema di incentivazione fiscale capace di attivare un meccanismo virtuoso di agevolazione solo per le attività di verifica e valutazione dei livelli di sicurezza e vulnerabilità sismica degli edifici e per le attività di analisi e diagnosi energetica degli immobili.

Il presidente, Marco Ghionna, pone il problema attraverso la forma di una proposta avanzata alla deputazione locale che si basa su una inoppugnabile dato: la nostra terra è ad alto rischio sismico.

«La scelta di ripensare un sistema di incentivazione fiscale permetterebbe in tempi brevissimi di fornire una mappatura capillare dello stato di salute del patrimonio immobiliare nei due ambiti (energetico e sismico) e aumenterebbe la consapevolezza e la partecipazione cosciente dei cittadini interessati al raggiungimento dei risultati attesi in termini di sicurezza sismica e risparmio energetico».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza