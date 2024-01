Crisi Next Elettronica di Mangone, Legacoop Calabria da sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori

“In questo difficile momento per il futuro della cooperativa Next Elettronica riteniamo utile, a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e delle famiglie coinvolte, fare una fotografia della realtà dei fatti, ribadendo la nostra disponibilità a verificare insieme alle stesse lavoratrici e agli stessi lavoratori, ai sindacati e alle istituzioni se esistono le condizioni per un nuovo piano industriale che abbia altre prospettive e non prosegua su una strada già irrimediabilmente compromessa”.

Questo il commento di Legacoop Calabria in merito alla situazione di crisi che sta investendo la cooperativa Next Elettronica, con sede a Mangone, un progetto di workers buyout che l’Associazione ha seguito sin dalla sua nascita nel 2020 e che ha visto - fino ad oggi - interventi per oltre 850.000 euro da parte degli strumenti finanziari del sistema cooperativo che normalmente vengono messi a disposizione in questi casi; investimenti che però andranno interamente perduti di fronte all’inevitabile messa in liquidazione della cooperativa.

“Gli interventi economici nei casi di workers buyout –spiega Legacoop Calabria -sono finalizzati ad aiutare l’avvio e al consolidamento della cooperativa nata dalle ceneri dell’azienda fallita e non sono da intendersi sostitutivi dell’economia che si deve generare dal funzionamento del progetto industriale. La crisi di Next Elettronica – sottolinea Legacoop Calabria -è dovuta al mancato successo del progetto industriale e all’assenza di commesse, non certo alla mancanza di intervento e sostegno da parte degli strumenti del sistema Legacoop, come qualcuno vorrebbe sostenere in queste ultime ore. La dimostrazione di ciò è che andranno persi gli investimenti fatti”.

La storia di Legacoop in Calabria è la storia di un’associazione d’impresa che sin dalla sua origine è stata al fianco di tante cooperative e delle lavoratrici e dei lavoratori in un territorio martoriato da disoccupazione, illegalità e scarse risorse, in cui, attraverso la forma cooperativa, è stata data la possibilità a migliaia di persone di riscattarsi da una situazione di precarietà e sfruttamento ed è proprio su questa strada che Legacoop Calabria proseguirà anche in questo caso, mettendosi a disposizione delle istituzioni ed impegnandosi al fianco della cooperativa Next Elettronica anche per valutare tutte le condizioni e la fattibilità per un nuovo progetto industriale.