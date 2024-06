Baker-Hughes a Corigliano-Rossano, l’appello di Unindustria Calabria dopo gli attacchi dell'amministrazione comunale: "No a posizioni rigide"

In riferimento alle notizie di stampa secondo cui l’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano si sarebbe rivolta al Presidente della Repubblica perché sospenda l’efficacia degli atti autorizzativi all’insediamento produttivo di Baker-Hughes/Nuovo Pignone nel porto della città calabrese, Unindustria Calabria esprime le proprie preoccupazioni sulla vicenda: «Il sistema produttivo calabrese - spiega Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria - vive in un contesto sociale ed economico caratterizzato da debolezza strutturale. Per migliorare tale contesto, da tempo sosteniamo come uno dei più importanti strumenti da implementare sia la capacità della nostra regione di attrarre nuovi investitori extraregionali, e gruppi industriali forti capaci di iniettare nel sistema locale capitali privati importanti, creare posti di lavoro e stimolare la nascita di un indotto che generi a sua volta ulteriori ricadute positive sul territorio. In questo senso, la proposta di Baker Hughes, che anche per motivi logistici individuato nella nostra regione il luogo ideale per sviluppare un impianto produttivo di carattere internazionale, non solo rappresenta un’opportunità in sé, quanto può considerarsi come un modello di business capace di fare da apripista ad altri gruppi imprenditoriali importanti».