Habilitas 2024: lo Spin-off Unical Smart City Instruments promuove i territori intelligenti calabresi

L’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana ha recentemente annunciato il nuovo programma di stage in Italia, Habilitas 2024 , finanziato dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (DGCS/MAECI). Questo progetto, rivolto a imprenditori di PMI, associazioni di imprese, cooperative, accademici e professionisti dello sviluppo territoriale sostenibile provenienti dai Paesi latinoamericani membri dell’IILA, offre una preziosa opportunità di formazione e scambio culturale e professionale. Il programma Habilitas prevede la realizzazione di 50 tirocini brevi della durata di 4 settimane in Italia, programmati tra ottobre e dicembre 2024. Le attività saranno organizzate in sei cluster tematici, selezionati sulla base delle priorità emerse dal Forum delle PMI. I candidati selezionati avranno tempo fino al 31 luglio 2024 per presentare le loro candidature online, accompagnate dalla documentazione richiesta. Tra le diverse sedi che ospiteranno i tirocinanti, anche quest’anno il sud Italia si distingue per la partecipazione attiva dello spin-off Unical. Smart City Instruments (SCI), PMI innovativa e spin-off dell’Università della Calabria, accoglierà otto stagisti, confermando il suo impegno nella promozione dello sviluppo territoriale sostenibile e nell’innovazione.

Gli stagisti selezionati per il cluster tematico "Procesos de Innovación para el Desarrollo de Territorios Inteligentes" svolgeranno le loro attività presso la sede di SCI, situata nel campus dell’Università della Calabria a Rende (Provincia di Cosenza), e nelle quattro principali province calabresi: Cosenza, Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria. Le esperienze formative prevedono un approccio teorico-metodologico multidisciplinare, arricchito da sessioni operative basate sull’apprendimento pratico (learning by doing).

Smart City Instruments, operante in Italia, Marocco e Stati Uniti, si distingue per la sua competenza multidisciplinare nella progettazione di sistemi innovativi e sostenibili. L’attività di SCI si estende oltre la progettazione, toccando le sfere della ricerca e dello sviluppo applicato a contesti sia locali che internazionali. Attualmente, SCI supporta enti pubblici, tra cui il Governo della Repubblica Dominicana e il Municipio di Santo Domingo, nel processo di transizione verso territori intelligenti. Dal 2019, SCI beneficia dei finanziamenti del Ministero dell’Istruzione Superiore, Scienza e Tecnologia della Repubblica Dominicana per progetti di ricerca scientifica avanzata, focalizzati sulla problematica dell’invasione di sargassi sulle coste del centro America e della Florida, trasformando questa sfida ambientale in una potenziale risorsa.

Un Programma di Attività Ricco e Coinvolgente

Il programma di attività inizierà con una settimana di preparazione, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di familiarizzare con il contesto italiano e il territorio calabrese. Le attività includeranno visite di campo a laboratori e aziende locali, incontri con amministratori locali, imprenditori e altri attori chiave del territorio. Tra le tappe significative si annovera la visita al Sistema Integrato di Laboratori per l’Ambiente (SILA) dell’Università della Calabria, nonché incontri con il Gruppo Cooperativo GOEL, rinomato per il suo impegno sociale e la promozione di un’economia etica. GOEL si distingue per la sua lotta contro la criminalità organizzata, promuovendo un modello di sviluppo che valorizza la legalità, la trasparenza e il rispetto dei diritti umani, supportando cooperative sociali e imprese etiche.

Gli stagisti avranno inoltre l’opportunità di interagire con il Touring Club di Cosenza, attivo nella promozione del turismo sostenibile e nella valorizzazione del patrimonio locale. Tra i partner del programma, il Collegio dei Periti Agrari di Cosenza svolge un ruolo cruciale nello sviluppo di pratiche agricole innovative e sostenibili. Il Collegio coniuga tradizione e innovazione, contribuendo in modo significativo al progresso del settore agricolo e alla salvaguardia delle risorse naturali, con un approccio mirato a garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività agricole nel territorio.

Un’altra tappa rilevante sarà la visita all’IRIDEA ITS Academy. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rappresentano la prima esperienza italiana di offerta di formazione professionale terziaria, basata su un sistema consolidato da anni in altri Paesi europei. Creati nel 2010 per formare tecnici superiori in aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività dell’Italia, questi istituti di alta tecnologia sono strettamente collegati al sistema produttivo, preparando quadri intermedi specializzati in ambiti come l’agroindustria, l’agricoltura di precisione, la sicurezza alimentare, l’innovazione, la ricerca, la comunicazione e la valorizzazione del territorio.

Dalla provincia di Cosenza a quelle di Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria, saranno diverse le aziende coinvolte nelle visite di campo. Tra queste spicca l’esperienza del giovane Stefano Caccavari di San Floro dell’azienda Mulinum. Mulinum rappresenta un esempio di successo nell’ambito dell’agroalimentare, combinando tecniche tradizionali di macinazione a pietra con pratiche agricole sostenibili. L’azienda è diventata un modello di riferimento per l’innovazione nel settore, promuovendo la qualità e la trasparenza della filiera produttiva.

Promuovere Territori Intelligenti

L’obiettivo cardine del programma Habilitas è la promozione di territori intelligenti. Alfredo Sguglio, sociocomomista urbano e rurale e CEO di Smart City Instruments, delinea una visione articolata: "Un territorio intelligente si configura come un’area che abbraccia contesti urbani, periurbani e rurali, caratterizzata dall’integrazione armoniosa di iniziative imprenditoriali, interventi pubblici e progetti sociali. Questo modello integrato è progettato per elevare la qualità della vita e promuovere una sostenibilità sia economica che ambientale. Attraverso il progetto Habilitas, miriamo a formare professionisti capaci di trasferire e applicare queste competenze nei loro paesi d’origine, tessendo una rete globale di territori intelligenti in grado di sostenere e incentivare uno sviluppo duraturo e sostenibile."

La Guida di Habilitas

Il programma Habilitas è guidato da José Luis Rhi Sausi, che attualmente coordina il “Foro Pymes, un’iniziativa promossa dall’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, e consiglia il team IILA del Programma AL INVEST Verde. Rhi Sausi è stato Segretario Socio-Economico dell’IILA e ha diretto per quindici anni il think tank italiano Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI). Sotto la sua guida, Habilitas rappresenta un’importante opportunità per sviluppare competenze specifiche nei settori dell’innovazione tecnologica e sociale, contribuendo al rafforzamento delle reti di ricerca e sviluppo economico tra Italia e America Latina.

Il programma Habilitas non solo favorisce lo scambio di conoscenze e competenze tra Italia e America Latina, ma promuove anche la cooperazione internazionale e lo sviluppo sostenibile, rafforzando i legami tra istituzioni, imprese e comunità locali.

Per ulteriori dettagli e per presentare la propria candidatura, gli interessati possono visitare il sito ufficiale dell’IILA e seguire le istruzioni indicate nel bando Habilitas 2024.