Unioncamere nazionale, il cosentino Algieri resta vicepresidente

Il presidente della Camera di commercio di Cosenza, Klaus Algieri, è stato eletto per la seconda volta vicepresidente di Unioncamere nazionale, l’Unione italiana delle Camere di Commercio. Dopo aver ricoperto per tre anni l’incarico di vicepresidente con delega al lavoro, Klaus Algieri, primo presidente di una Camera di commercio calabrese eletto a far parte dell’Ufficio di presidenza nazionale, è stato quindi riconfermato - anche questo per la prima volta - dall’Assemblea riunitasi per l’elezione del presidente e dei nuovi componenti dell’organo alla cui guida è estato rieletto Andrea Prete.

Fondata nel 1901, Unioncamere è l’ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano. Grazie al suo ruolo centrale, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del Sistema attraverso direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno parte.

Unioncamere svolge una funzione cruciale nell’esercizio delle funzioni e dei compiti affidati dalla legge agli enti camerali. Stipula accordi di programma, intese e convenzioni con le amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici nazionali o locali, promuovendo e sostenendo il raccordo del Sistema camerale con le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori.