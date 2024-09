Cosenza, riforme e investimenti per il dopo Pnrr

La trasferta romana. All’assemblea nazionale di Confindustria, presieduta da Emanuele Orsini, ha partecipato una nutrita rappresentanza di imprenditori cosentini, guidata dal presidente Giovan Battista Peciaccante.

Presidente come è andata?

«Le aspettative non sono state deluse da nessun punto di vista. Bella ed efficace la relazione di Orsini per lucidità di analisi, consapevolezza di ruolo, visione, e concretezza delle proposte».

Ci spieghi meglio

«È stato sottolineato come Confindustria, a tutti i suoi livelli della rappresentanza, punti sui risultati e sul metodo del confronto e del dialogo come condizione necessaria per operare scelte coraggiose e condivise per poter affrontare le sfide importanti che emergono in Europa, nel Paese e sui territori. Serve una solida politica industriale. Tre le principali direttrici indicate: competitività, produttività e comunità. In uno scenario incerto, dove sono tante le difficoltà sul fronte delle transizioni energetica, ambientale e digitale, è necessario lavorare sodo per dare prospettive all’industria e quindi al Paese».

Dal suo punto di vista, da imprenditore del Sud, cosa occorre concretamente fare?

«Servono primi interventi immediati e necessari cui dare concretezza già nella prossima legge di bilancio in corso di definizione: taglio del cuneo fiscale come misura permanente, un piano straordinario di edilizia per i lavoratori neoassunti, urgenza di tornare ad investire sul nucleare possibile grazie alle tecnologie di ultima generazione, correggere gli evidenti errori, soprattutto nella tempistica, del Green Deal Ue che va cambiato, riforme e investimenti adeguati per poter guardare con fiducia oltre il Pnrr».