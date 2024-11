Crisi demografica nel Cosentino, meno culle più nonni

Il rapporto Svimez, presentato ieri a Roma, è una prosa che si unge di malinconia e di preoccupazioni, tra presente e futuro, per un Mezzogiorno destinato a rannicchiarsi ancora, svuotandosi di gente e di rumori. Nel capitolo dedicato alla crisi generazionale e alle migrazioni, l’Associazione rileva come «denatalità, declino demografico e crescenti squilibri generazionali rappresentino una questione nazionale che al Sud diventa emergenza». L’elaborazione delle previsioni Istat al 2050 vedono, infatti, un quinto della Calabria destinato a sparire (esattamente, il 19,9% dell’attuale struttura) con una popolazione che scenderà da quota 1.847.000 del 2023 fino a 1.478.000 del 2050 con una perdita di 368mila abitanti. Peggio dovrebbero fare solo Basilicata (-22,5%) e Sardegna (-22,0%). Ci saranno sempre meno residenti nei piccoli comuni, squarci sterminati di questa regione che si richiuderanno in fretta. La Svimez indica la strada per limitare gli effetti dell’inverno demografico: «Gli effetti negativi del calo della popolazione potenzialmente attiva dovrebbero essere contrastati con consistenti aumenti del tasso di occupazione - riconoscendo che i più ampi margini di miglioramento interessano le donne - e della produttività del sistema. Una vera sfida in un contesto dominato da una popolazione in età avanzata, meno incline a percorrere i sentieri dell’innovazione e delle sfide tecnologiche che rappresentano, invece, il terreno ideale per le giovani generazioni sempre più sguarnite e meno tutelate».