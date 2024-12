Cosenza, Klaus Algieri traccia il bilancio di dieci anni alla guida della Camera di Commercio

È stato presentato ieri presso la Camera di Commercio di Cosenza il bilancio di mandato del suo presidente Klaus Algieri, che da dieci anni guida l'ente con una visione innovativa e un impegno costante per le oltre 80.000 imprese del territorio. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e di condivisione sui traguardi raggiunti e le sfide affrontate, confermando il ruolo centrale dell'ente nello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno evidenziando che l’ente camerale di Cosenza non è solo un’istituzione, ma un vero e proprio motore di sviluppo per il territorio, un esempio concreto di come l'innovazione e la collaborazione possano creare valore pubblico.

Nel suo intervento, Klaus Algieri ha ripercorso i momenti chiave del suo mandato, sottolineando l’importanza di aver costruito un modello di pubblica amministrazione che mette al centro l’impresa e la sua crescita. «Trasparenza, innovazione e legame con il territorio sono stati i pilastri su cui abbiamo basato il nostro operato», ha detto. E attraverso immagini e dati, è stato possibile rivivere dieci anni di iniziative, progetti e relazioni che hanno trasformato l’ente in un punto di riferimento, non solo locale ma anche nazionale e internazionale. «Cinque anni fa, così come dieci anni fa, ci siamo impegnati a percorrere insieme un altro pezzo di strada», ha aggiunto Algieri, evidenziando l'importanza di fermarsi a riflettere per non perdere la direzione.