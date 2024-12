Il coraggio degli imprenditori, Unindustria Calabria traccia a Cosenza il bilancio di un anno

Il bilancio di un anno di impegno profuso a rappresentare gli interessi di una categoria che crea sviluppo per il territorio insieme all’analisi delle prospettive per i mesi che verranno hanno costituito la base della riunione del Consiglio Generale di Unindustria Calabria, che si è tenuta nella sede territoriale di Confindustria, in via Tocci.

Tanti i messaggi venuti fuori, tra questi la soddisfazione per il positivo andamento dell’economia, certificato dai dati forniti dalla Banca d’Italia per il 2023, in cui gli investimenti delle imprese hanno concorso a supportare il sistema economico e sociale, e di consapevolezza che ancora ci sia tanto da fare per fortificare questi dati e renderli strutturali.

Presente all’importante assise, insieme ai componenti del parlamentino regionale degli Industriali convocati dal presidente Aldo Ferrara, l’Assessore regionale allo Sviluppo della Regione Calabria Rosario Varì. I lavori sono stati introdotti dal saluto del presidente Giovan Battista Perciaccante della sede territoriale ospitante, che ha colto l’occasione per porre all’attenzione di tutti le problematiche legate alla Strada Statale 106 che «rappresenta una arteria fondamentale per l’intera economia regionale che necessita di essere completata al più presto».

Tra i temi affrontati con le relative criticità quelli relativi al piano regionale dell’energia, al piano regionale paesaggistico con la riqualificazione delle aree industriali, al piano regionale delle attività estrattive, al piano sul dissesto idrogeologico e poi il credito di imposta sulla ZES unica e quelle azioni che possono essere messe in campo affinché si possa sempre di più valorizzare il desiderio delle imprese di investire e di assecondare la vitalità e l’energia che hanno dimostrato di possedere.