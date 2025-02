La Calabria piace agli stranieri che cercano casa, Cosenza domina tra le province

Crescono gli stranieri che cercano casa in Calabria e soprattutto nel Cosentino che nel 2023 s’è piazzata al quinto posto tra le province italiane con la crescita maggiore di richieste immobiliari dall’estero dopo Sassari, Pisa, Trapani e Palermo. Quando l’analisi si posta sulle cinque province, racconta la leadership di Cosenza saldamente in testa al primo posto della classifica con il 68,16% delle richieste sul totale e una crescita annua del +21,65%. La città dei bruzi affascina con il suo centro storico. Al secondo posto Vibo Valentia con il 18,81% di richieste sul totale, quindi Catanzaro con il 9,88%, Reggio Calabria (1,84%) e Crotone con l’1,31%, che per il secondo anno consecutivo registra la performance annuale più elevata tra le province calabre con una crescita pari al +30,43%. Per quanto riguarda i Comuni le ricerche indicano al primo posto Scalea, perla dell’Alto Tirreno cosentino con il 19,88% sul totale. Completa il podio un’altra città del Cosentino: Corigliano Rossano con il 6,92%, quindi ancora lungo l’Alto Tirreno Santa Maria del Cedro con il 4,64% . «A livello di performance annuale – spiegano da gate-away.com - sono due comuni della provincia di Cosenza a segnare le migliori performance: San Nicola Arcella con una crescita del +92,13% e Longobardi con un +54,76%. Il valore medio degli immobili richiesti nel 2024 in Calabria si attesta a 138.566 euro, con una contrazione del -1,34% rispetto al 2023.