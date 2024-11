Pollino e Sila imbiancati. La sciabolata gelida ha regalato la prima neve alla Calabria

Anticipata dai meteorologi, la sciabolata gelida è arrivata puntualmente nella notte. Le tracce del suo passaggio sono chiaramente visibili nei ciuffi imbiancati del Pollino e, più in generale, della catena del Dolcedorme.

L'aria fredda è entrata dalla porta orientale generando quello che in meteorologia viene identificato come effetto Stau (termine descrive il movimento ascendente dell’aria sul versante sopravento di un rilievo, con formazione di nubi e precipitazioni). Fenomeno che, associato a un ulteriore calo dello zero termico, ha portato la neve sopra gli 800 metri.

Neve anche a Montescuro in Sila e una prima spolverata anche a Gambarie in Aspromonte. La pioggia è caduta abbondante dalle Serre vibonesi al Catanzarese, dal Cirotano fino ad arrivare al Cosentino. Nel corso del pomeriggio e della sera, le previsioni meteo non escludono possibili brevi nevicate sopra i 1.000 metri sulla Calabria settentrionale e sopra i 1.100-1.200 metri oltre che sull'Aspromonte, pure nella Sicilia settentrionale.